Матыцин надеется на максимальное количество российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что российские спортсмены в максимальном количестве примут участие в Олимпийских играх в Пекине. Об этом Матыцин рассказал журналистам.

"Очень важный этап сегодня пройден, - сказал Матыцин. - Максимально информировали о регламентах, установленных оргкомитетом Игр в Пекине. Фактически он в значительной мере повторяет регламент Игр в Токио, но по многим аспектам более жесткий".

"Мы надеемся, что все запланированные мероприятия пройдут успешно. По хоккею и по фигурному катанию, что особенно хотелось бы отметить, квоты уже завоеваны. Надеюсь, что все программы подготовки будут выполнены. Также надеюсь на хороший эмоциональный фон и на то, что команда в максимальном количестве примет участие в Играх в Пекине", - добавил он.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.