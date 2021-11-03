Матыцин прокомментировал ситуацию с возможной отменой матча РПЛ в Москве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ в ежедневном режиме взаимодействует с Роспотребнадзором и Российской премьер-лигой (РПЛ) и делает максимальные усилия, чтобы календарь соревнования не был нарушен. Об этом журналистам рассказал министр спорта Олег Матыцин.

Во вторник портал "Чемпионат" сообщил, что матч 14-го тура Тинькофф-РПЛ "Динамо" - "Краснодар", который запланирован на 6 ноября, не сможет пройти в Москве в связи с решением регионального отделения Роспотребнадзора.

"Мы практически в ежедневном режиме взаимодействуем с Роспотребнадзором и организаторами соревнований, - сказал Матыцин. - Особые полномочия у глав регионов, поскольку ситуация везде разная. Те регламенты, которые они устанавливают, обязательны. Будем руководствоваться указом президента и постановлениями глав субъектов".

"Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы календарь соревнований не был нарушен. Мы видим полное понимание со стороны коллег из Роспотребнадзора и региональных правительств. Но спорт не может жить отдельной жизнью, мы должны показывать ответственность и уважать правила на федеральном уровне и в субъектах", - добавил Матыцин.