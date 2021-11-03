Дворкович надеется, что в матче за шахматную корону будет много результативных партий

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович надеется, что в матче за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим будет много результативных партий. Об этом он рассказал ТАСС.

Матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет в Дубае во время всемирной выставки "Экспо" с 24 ноября по 16 декабря.

"Хочется надеяться, что приятным сюрпризом для всех нас станет количество результативных партий, - сказал Дворкович. - В этой связи отмечу проходящий сейчас в Риге Grand Swiss. Он проводится в ограниченных условиях, во время локдауна, но там разворачивается очень интересная борьба".

Президент FIDE также отметил, что в Дубае проходят последние приготовления, связанные с видеотрансляцией. "На Россию будет транслировать "Матч ТВ", сейчас обсуждаем детали форматов", - сказал Дворкович.

Карлсену 30 лет, он занимает первое место в рейтинге FIDE. Норвежец является действующим чемпионом мира, удерживая это звание с 2013 года. Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он пятый. Он стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.