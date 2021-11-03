В "Нижнем Новгороде" рассчитывают обыграть "Динамо" в матче Кубка России по футболу

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" рассчитывает победить московское "Динамо" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Об этом ТАСС заявил генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов.

Матч пройдет в начале марта 2022 года в Москве. В матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Нижний Новгород" в гостях победил "Динамо" со счетом 2:1.

"Нормальный жребий, ни хороший, ни плохой, - сказал Измайлов. - Будет интересный кубковый матч. Какой-то радости нет, я думаю, что будет другая игра по сравнению с матчем в чемпионате. Подход соперника к нам будет уже другим, не стоит оглядываться на прошлый результат".

"Мы ставим для себя максимально возможные задачи, естественно, в кубке хотим продвинуться как можно дальше. Конечно, рассчитываем пройти "Динамо", - добавил Измайлов.

Финал нынешнего розыгрыша Кубка России состоится 29 мая 2022 года. Место проведения решающей игры турнира будет определено позднее.