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Футбол в России

"Динамо" разрешили провести домашний матч РПЛ против "Краснодара" в Москве

Ранее сообщалось, что встреча могла быть перенесена в другое место в связи с решением регионального отделения Роспотребнадзора
Футболисты "Динамо" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Встреча 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным футбольным клубом "Динамо" и "Краснодаром" состоится в Москве. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц.

Во вторник портал "Чемпионат" сообщил, что матч "Динамо" - "Краснодар", который запланирован на 6 ноября, не сможет пройти в Москве в связи с решением регионального отделения Роспотребнадзора.

"Матч "Динамо" - "Краснодар" действительно состоится в Москве. Это стало возможным благодаря усилиям клубов, Российского футбольного союза и РПЛ, - сказал Хачатурянц. - На матч будет допущено 30% зрителей от вместимости арены".

После 13 туров "Динамо" располагается на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 23 очка. "Краснодар" с 21 очком идет шестым.

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