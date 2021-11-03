"Спартаку" разрешили провести домашний матч РПЛ с "Локомотивом" в Москве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" получил от Роспотребнадзора разрешение на проведение домашней игры 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет 7 ноября на "Открытие Банк Арене" в присутствии 30% зрителей от общей заполняемости стадиона при условии обязательного предъявления QR-кода о вакцинации.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 13 матчах. "Локомотив" идет вторым, имея в активе 24 очка после 13 встреч.