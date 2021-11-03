В "Роторе" не имели предпочтений по сопернику в матче 1/8 финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Волгоградский футбольный клуб "Ротор" не имел предпочтений перед жеребьевкой 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов.

Во вторник состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России, соперником "Ротора" стал казанский "Рубин". Встреча пройдет в начале марта 2022 года в Казани.

"Был ли желанный соперник? Нет, не было никакого желания по сопернику, просто восприняли жеребьевку, - сказал Хохлов. - Мы не думаем наперед о задачах команды в турнире, попался "Рубин" - будем играть с ним", - сказал Хохлов.

"Матч будет весной, до этого еще четыре с лишним месяца. Что будет весной, после зимних сборов, сложно сказать. Сейчас оценивать [шансы] абсолютно бессмысленно", - добавил Хохлов.

Финал нынешнего розыгрыша Кубка России состоится 29 мая 2022 года. Место проведения решающей игры турнира будет определено позднее.