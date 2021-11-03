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Зимние олимпийские виды спорта

Умер бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин

Ему было 69 лет
Николай Гудин Денис Вышинский/ТАСС
Описание
Николай Гудин
© Денис Вышинский/ТАСС

ТАСС, 3 ноября. Бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

"Союз конькобежцев России выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам Николая Васильевича", - говорится в сообщении.

Гудин - заслуженный тренер России, национальную команду он возглавлял с 2006 по 2010 год, покинув пост после неудачного выступления на Олимпиаде в Ванкувере. Под его руководством тренировались олимпийская чемпионка Светлана Бажанова, а также призер чемпионатов мира Вадим Саютин. Также он работал в сборной России еще на трех Олимпиадах - в Альбервиле, Лиллехаммере и Нагано.

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