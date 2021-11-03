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Футбол в Испании

СМИ: "Барселона" подпишет с тренером Хави трехлетний контракт

Рональд Куман 28 октября покинул пост главного тренера каталонского клуба
Главный тренер "Аль-Садда" Хави EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYI
Описание
Главный тренер "Аль-Садда" Хави
© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYI

ТАСС, 3 ноября. Испанский футбольный клуб "Барселона" намерен подписать контракт с главным тренером катарского "Аль-Садда" Хави сроком до конца сезона-2023/24. Об этом сообщает испанский портал sport.es.

28 октября нидерландский специалист Рональд Куман покинул пост главного тренера "Барселоны", в этот же день журналист катарского телеканала beIN Sports Танкреди Пальмери сообщил, что руководство каталонской команды провело телефонный разговор с Хави, в котором обсуждались подробности будущего соглашения.

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По информации портала, контракт с испанским специалистом в ближайшее время будет подписан в Дохе. Сообщается, что зарплата Хави в новой команде будет меньше, чем в катарском клубе. Также "Барселона" не будет выплачивать "Аль-Садду" компенсацию за досрочное расторжение контракта. Действующее соглашение испанца с катарским клубом рассчитано до 2023 года.

Хави 41 год, он тренирует "Аль-Садд" с 2019 года, в прошедшем сезоне команда под руководством испанца стала чемпионом Катара, не проиграв ни одного матча, и обладателем кубка страны, также клуб выиграл Кубок Катара 2020 года и Кубок эмира Катара (2020).

Хави является воспитанником "Барселоны", в основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов. В составе сборной Испании он становился двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010), а также серебряным призером Олимпийских игр (2000). С 2015 по 2019 год Хави выступал за "Аль-Садд", в мае 2019-го он завершил игровую карьеру.

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