СМИ: "Барселона" подпишет с тренером Хави трехлетний контракт

28 октября нидерландский специалист Рональд Куман покинул пост главного тренера "Барселоны", в этот же день журналист катарского телеканала beIN Sports Танкреди Пальмери сообщил, что руководство каталонской команды провело телефонный разговор с Хави, в котором обсуждались подробности будущего соглашения.

По информации портала, контракт с испанским специалистом в ближайшее время будет подписан в Дохе. Сообщается, что зарплата Хави в новой команде будет меньше, чем в катарском клубе. Также "Барселона" не будет выплачивать "Аль-Садду" компенсацию за досрочное расторжение контракта. Действующее соглашение испанца с катарским клубом рассчитано до 2023 года.

Хави 41 год, он тренирует "Аль-Садд" с 2019 года, в прошедшем сезоне команда под руководством испанца стала чемпионом Катара, не проиграв ни одного матча, и обладателем кубка страны, также клуб выиграл Кубок Катара 2020 года и Кубок эмира Катара (2020).

Хави является воспитанником "Барселоны", в основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов. В составе сборной Испании он становился двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010), а также серебряным призером Олимпийских игр (2000). С 2015 по 2019 год Хави выступал за "Аль-Садд", в мае 2019-го он завершил игровую карьеру.