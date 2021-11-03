"Синара" и "Тюмень" узнали соперников по групповому этапу мини-футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 3 ноября. Российские клубы "Синара" и Тюмень" узнали своих соперников по группе в элитном раунде мини-футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Тюмень" попала в группу А. Команда сыграет с казахстанским "Кайратом", французским клубом "Аньер Вильнёв" и белорусским "Витэном". Все матчи квартета пройдут в России.

Екатеринбургская "Синара" будет выступать в группе В. Ее соперниками стали действующий победитель турнира португальский "Спортинг", хорватский "Олмиссум" и нидерландский "Ховокубо". Встречи этой группы примет Португалия.

В группу С попали испанская "Барселона", чешская "Плзень", бельгийский "Халле-Гооик" и словенский "Добовец". В группе D оказались португальская "Бенфика", испанский "Леванте", венгерский "Халадаш" и украинский "Ураган".

Встречи элитного раунда пройдут с 30 ноября по 5 декабря. Победители групп выйдут в "Финал четырех", который состоится в конце апреля - начале мая 2022 года.

Российские клубы трижды становились победителями Лиги чемпионов. По разу титул завоевывали московское "Динамо" (2007), "Синара" (2008) и "Газпром-Югра" (2016).