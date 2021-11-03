Багаж российских фигуристов не доставили в Москву с этапа серии Гран-при в Канаде

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Багаж российских фигуристов, вернувшихся на родину после этапа Гран-при в канадском Ванкувере, пока не доставлен в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник.

Российские спортсмены вернулись в Москву 2 ноября. Этап проходил с 29 по 31 октября.

"Команда летела с двумя пересадками - Ванкувер-Торонто, Торонто-Париж, Париж-Москва. Багаж до сих пор не доставлен. Обещают доставить его ночью. Надеемся, так и будет", - сообщил источник.

В женском одиночном катании Россию представляли Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, спортсменки заняли первые три места. В мужском одиночном катании в составе российской команды выступали Евгений Семененко, занявший третье место, а также Александр Самарин и Макар Игнатов. В соревнованиях спортивных пар Россию представляли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые заняли второе место. В соревнованиях танцоров выступали Диана Дэвис и Глеб Смолкин и Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.