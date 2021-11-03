Минское "Динамо" отправилось на выездные матчи КХЛ без 13 хоккеистов основного состава

ТАСС, 3 ноября. Минское "Динамо" будет вынуждено сыграть без 13 хоккеистов основного состава в ближайших матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского "Торпедо" и московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Из-за травм не сыграют Якуб Крейчик, Марио Кемпе, Игорь Мартынов, Илья Шинкевич и Роман Горбунов. В состав также не вошли Алексей Колосов, Сергей Большаков, Антон Линдхольм, Лукас Бенгтссон, Сергей Сапего, Денис Мосалев, Александр Суворов и Павел Варфоломеев, которые по медицинским показаниям пока не могут тренироваться и играть в полную силу.

Матч с "Торпедо" состоится 4 ноября в Нижнем Новгороде, встреча со "Спартаком" пройдет 6 ноября в Москве.

Минское "Динамо" идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, в активе клуба 30 очков в 24 матчах.