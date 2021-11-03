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Кубок Билли Джин Кинг

Тарпищев: выход российских теннисисток в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг был предсказуем

Ранее команда досрочно завоевала право сыграть в плей-офф
Шамиль Тарпищев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выход в полуфинал женского теннисного турнира "Кубок Билли Джин Кинг" был прогнозируем для сборной России. Об этом ТАСС сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В среду сборная России досрочно оформила выход в полуфинал. В первой игре матча Екатерина Александрова уступила Кларе Бюрель (6:3, 4:6, 3:6). Во второй игре матча россиянка Анастасия Павлюченкова со счетом 5:7, 6:4, 6:2 победила француженку Ализе Корне. Во вторник россиянки победили сборную Канаду со счетом 3-0.

"Павлюченкова провела очень хороший матч. Жаль Александрову, которая проиграла психологически свою встречу. Павлюченкова играет прилично, ей все по силам. Теперь ждем соперниц по полуфиналу, от этого будем плясать, - отметил Тарпищев. - Изначально выход в полуфинал был прогнозируем - пара наша все же посильнее была. И играли очень чисто, что радует".

В полуфинале сборная России встретится с победителем группы С, в которой выступают сборные Словакии, Испании и США. Турнир проходит в Чехии.

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Тарпищев, Шамиль АнвяровичКубок Билли Джин Кинг
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