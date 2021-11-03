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ATP

Хачанов не вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже

Россиянин проиграл болгарину Григору Димитрову со счетом 6:4, 2:6, 0:6
Карен Хачанов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Карен Хачанов
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 3 ноября. Россиянин Карен Хачанов уступил болгарину Григору Димитрову в матче второго круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже.

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Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:0 в пользу Димитрова, выступающего на турнире под 16-м номером посева. В третьем круге он сыграет с победителем матча между сербом Душаном Лайовичем и представителем Германии Александром Зверевым (четвертый номер посева).

Хачанову 25 лет, он располагается на 31-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является обладателем четырех титулов под эгидой организации. В 2018 году он выиграл турнир серии "Мастерс" в Париже. На Олимпийских играх в Токио Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала.

Димитрову 30 лет, он занимает 30-е место в рейтинге ATP. На его счету восемь титулов на турнирах под эгидой организации. В 2017 году Димитров стал победителем Итогового турнира ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2017), Уимблдона (2014) и Открытого чемпионата США (2019).

Турнир в Париже завершится 7 ноября, призовой фонд составляет €3 млн. В прошлом году победителем стал россиянин Даниил Медведев.

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