Аминов опроверг информацию о велоспорте в качестве замены конкуру в пятиборье

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Велоспорт не будет фаворитом при выборе вида спорта в качестве возможной замены конкуру в современном пятиборье. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Международного союза современного пятиборья (UIPM), президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

Во вторник портал Inside the Games сообщил, что конкур исключат из современного пятиборья после истории с жестоким обращением с лошадью на Олимпийских играх в Токио. Обсуждение этого вопроса состоится на заседании исполкома и конгрессе организации в конце ноября.

"Никаких вариантов, на что заменить конников, сегодня нет, официально вам говорю. Да, есть некие идеи про велоспорт, но я к этому отношусь не очень положительно, поскольку не считаю велоспорт очень зрелищным и популярным видом, чтобы включать его в пятиборье, - сказал Аминов. - Сам по себе этот вид спорта прекрасен, но замену не считаю оправданной. Рассматриваются разные предложения, велоспорт не считается догмой и никто его не навязывает".

"В каких-то странах говорят про скалолазание. Мы это проанализируем, на исполкоме будут предложения от России и других стран, будет принято единое решение. Оно не будет принято в течение месяца, это займет время, после чего UIPM предложит свой вариант Международному олимпийскому комитету", - добавил он.