{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Аминов опроверг информацию о велоспорте в качестве замены конкуру в пятиборье

Вопрос будет обсуждаться в конце ноября на конгрессе международной федерации
Вячеслав Аминов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Вячеслав Аминов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Велоспорт не будет фаворитом при выборе вида спорта в качестве возможной замены конкуру в современном пятиборье. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Международного союза современного пятиборья (UIPM), президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

На эту тему

Во вторник портал Inside the Games сообщил, что конкур исключат из современного пятиборья после истории с жестоким обращением с лошадью на Олимпийских играх в Токио. Обсуждение этого вопроса состоится на заседании исполкома и конгрессе организации в конце ноября.

"Никаких вариантов, на что заменить конников, сегодня нет, официально вам говорю. Да, есть некие идеи про велоспорт, но я к этому отношусь не очень положительно, поскольку не считаю велоспорт очень зрелищным и популярным видом, чтобы включать его в пятиборье, - сказал Аминов. - Сам по себе этот вид спорта прекрасен, но замену не считаю оправданной. Рассматриваются разные предложения, велоспорт не считается догмой и никто его не навязывает".

"В каких-то странах говорят про скалолазание. Мы это проанализируем, на исполкоме будут предложения от России и других стран, будет принято единое решение. Оно не будет принято в течение месяца, это займет время, после чего UIPM предложит свой вариант Международному олимпийскому комитету", - добавил он.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Чикунова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде
Победу в заплыве на 100 м брассом одержала итальянка Мартина Карраро
Чикунова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде
Читать полностью