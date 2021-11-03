Аминов: пятиборью не грозит исключение из олимпийской программы

Во вторник портал Inside the Games сообщил, что конкур исключат из современного пятиборья после истории с жестоким обращением с лошадью на Олимпийских играх в Токио. Обсуждение этого вопроса состоится на заседании исполкома и конгрессе организации в конце ноября.

"Я не опасаюсь [исключения пятиборья из олимпийской программы], спасибо Международному олимпийскому комитету, что он в этом плане бережно и уважительно отнесся к пятиборью, предложив нам, на что заменить коня, причем с Игр 2028 года. Наша федерация эту тему поддерживает, и мы предложим свои идеи, - сказал Аминов. - Мы сокращали время пятиборья, но ничего не могли сделать в этом плане с конными соревнованиями, и это не идет в противоречие, убирать пятиборье не собираются, просто предложено заменить коня, чтобы повысить зрелищность нашего вида спорта и интерес к нему. Наоборот, это хороший вызов для UIPM и всех национальных федераций".

По словам Аминова, тема с заменой конкура назрела давно. "Пятиборцы получают коня по жребию, знакомятся с ним 15 минут. Я же помню, как нашему олимпийскому чемпиону Рио [Александру] Лесуну попалась больная лошадь, если бы не невероятные усилия, чтобы поменять ее, не было бы у России победителя Игр. Точно так же случается в огромном количестве раз у других спортсменов, потому что это не спортивная ситуация, когда спортсмен великолепно проплыл, отфехтовал, пробежал и отстрелял, а потом вытаскивает лошадь, которая его подводит", - отметил он.