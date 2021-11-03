Фигуристка Самоделкина не выступит на Олимпиаде в Пекине из-за юного возраста

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Софья Самоделкина не вошла в расширенный список кандидатов в сборную России для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Список из 599 спортсменов был утвержден в среду на заседании штаба по контролю за обеспечением подготовки сборных команд России для участия в Олимпийских играх.

"В связи с публикациями в ряде СМИ поясняем: Софья Самоделкина не включена в расширенный список спортсменов - кандидатов в олимпийскую команду России для участия в Играх-2022 в Пекине. Самоделкина фигурировала в предварительном расширенном составе кандидатов в олимпийскую команду, который традиционно формируется на основе первичных заявок спортивных федераций и впоследствии может корректироваться", - говорится в заявлении пресс-службы Минспорта.

Самоделкиной 14 лет, она представляет школу ЦСКА. В сентябре фигуристка стала серебряным призером этапа юниорской серии Гран-при. Участниками Олимпиады могут стать спортсмены, которым исполнилось 15 лет к 1 июля предыдущего года. Самоделкиной исполнится 15 лет 18 февраля 2022 года.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.