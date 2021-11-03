Горячкина сыграла вничью в седьмом туре мужского шахматного турнира Grand Swiss

ТАСС, 3 ноября. Россиянка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с соотечественником Давидом Паравяном в седьмом туре шахматного турнира Grand Swiss. Соревнования проходят в Риге.

Ранее Горячкина стала первой женщиной, которая сыграла в мужской сетке чемпионата России. По его итогам она заняла 10-е место из 12. Также в среду Никита Витюгов черными фигурами обыграл представителя Германии Александра Донченко, Александр Предке (черные фигуры) одержал победу над Раунаком Садвани из Индии, Евгений Наер (черные фигуры) уступил французу Алирезе Фирудже. Встречи Даниила Дубова (черные фигуры) с испанцем Давидом Антоном Гихарро, Петра Свидлера (белые фигуры) с индийским шахматистом Рамешбабой Прагнанадхой, Алексея Сараны (черные фигуры) с чехом Давидом Навара завершились вничью.

В мужской турнирной сетке после семи туров лидирует француз Алиреза Фируджа (5,5 очков), далее идут француз Максим Вашье-Лаграв, представитель Индии Кришнан Сашикиран и Алексей Широв из Испании (все - по 5 очков). Предке располгается на 13-й строчке, Наер - на 14-й, Витюгов - на 16-й, Сарана - на 23-й, Дубов - 28-й (все - по 4,5 очка). Свидлер занимает 75-е место (3).

В седьмом туре женского турнира Александра Костенюк (белые фигуры) оказалась сильнее китайской шахматистки Чжу Цзиньер, Полина Шувалова (белые фигуры) обыграла соотечественницу Лею Гарифуллину, Алина Кашлинская (белые фигуры) выиграла у Батхуягийн Монгонтуул из Монголии. Наталья Погонина (черные фигуры) уступила Элизабет Петц из Германии, Валентина Гунина (белые фигуры) проиграла Дейси Кори Тельо из Перу. Встреча Ольги Гири (черные фигуры) с Алиной Бивол завершилась вничью.

В женской сетке после седьмого тура первое место занимает китаянка Лэй Тинцзе (6 очков). На втором месте располагается представительница Германии Элизабет Петц (5,5), Костенюк идет третьей, Кашлинская - четвертой (обе - 5). Погонина занимает восьмое место (4,5), Шувалова - 17-е (4). Гиря располагается на 25-й строчке (3,5), Гунина - на 33-й (3).

Турнир завершится 7 ноября. Два лучших шахматиста по итогам мужских соревнований выйдут на турнир претендентов, следующие шесть получат шанс принять участие в серии Гран-при, в женской части победительница выйдет на турнир претендентов, четыре лучшие шахматистки сыграют в серии Гран-при FIDE. Призовой фонд мужской части турнира составляет $425 тыс., женской - $125 тыс.