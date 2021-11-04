Футболисты "Спартака" в четверг сыграют на выезде с "Лестером" в матче Лиги Европы

"Спартак" подходит к игре с серией из четырех матчей без побед. На этот период приходится и домашняя встреча против "Лестера", которая завершилась со счетом 3:4. Также красно-белые уступили петербургскому "Зениту" со счетом 1:7 в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), потерпев крупнейшее поражение в чемпионате страны в своей истории. После этого проигрыша представители фанатских объединений красно-белых провели встречу с игроками и главным тренером команды.

Главный тренер "Спартака" Руй Витория на пресс-конференции отметил, что в команде перед игрой с "Лестером" не очень хорошая атмосфера. "Момент с психологической атмосферой в команде не очень хороший, мы пытались выиграть у "Ростова" в последнем матче, но не получилось удержать счет (встреча завершилась со счетом 1:1 - прим. ТАСС), - сказал Витория. - Но мы профессионалы, должны пройти этот момент и сосредоточиться на следующем матче. Несмотря на нехорошую атмосферу в команде, игра с "Лестером" будет другой. Нам предстоит важный матч, мы постараемся показать свою игру".

"Не могу сказать, что встреча [с болельщиками] была негативной. Болельщики высказали свои пожелания. Могли быть и более сложные вопросы. Мы высказали свою позицию. Я бы сказал, что в целом встреча прошла позитивно", - отметил главный тренер "Спартака".

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс не считает, что у его команды есть психологическое преимущество. "Единственное преимущество в том, что играем дома, - сказал Роджерс журналистам. - Матч будет сложным. Когда мы играли в Москве, сделали несколько ошибок, из-за чего нам пришлось отыгрываться. Мы ни в коем случае не недооцениваем "Спартак", что касается матча против "Зенита", то игра прошла после нашего матча со "Спартаком" в Лиге Европы".

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что команда сможет набрать очки в игре с "Лестером". "У "Спартака" есть шансы на очки, в Неаполе уже получилось их забрать (красно-белые на выезде обыграли "Наполи" со счетом 3:2 - прим. ТАСС). Спартаковцам нужно сохранять уверенность в себе и не поддаваться негативному давлению перед игрой в Лестере. В футболе достаточно одного эпизода, чтобы ситуация полностью перевернулась", - сказал Каррера, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Футболисты "Спартака" верят в Виторию

Полузащитник красно-белых Виктор Мозес заявил, что команда сделала выводы из глупых ошибок в прошлом матче с "Лестером". "Игра, конечно, будет нелегкой, мы знаем, чего ожидать, - сказал Мозес журналистам. - В прошлом матче мы вели в два мяча, но проиграли 3:4, в этот раз мы будем играть с другой стратегией - сообща, всей командой. Мы надеемся на лучший результат".