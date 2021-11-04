Футболисты "Спартака" в четверг сыграют на выезде с "Лестером" в матче Лиги Европы

ТАСС, 4 ноября. Московский футбольный клуб "Спартак" 4 ноября проведет гостевой матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против английского "Лестера". Встреча пройдет на "Кинг Пауэр Стэдиум" и начнется в 23:00 мск.
"Спартак" подходит к игре с серией из четырех матчей без побед. На этот период приходится и домашняя встреча против "Лестера", которая завершилась со счетом 3:4. Также красно-белые уступили петербургскому "Зениту" со счетом 1:7 в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), потерпев крупнейшее поражение в чемпионате страны в своей истории. После этого проигрыша представители фанатских объединений красно-белых провели встречу с игроками и главным тренером команды.
Главный тренер "Спартака" Руй Витория на пресс-конференции отметил, что в команде перед игрой с "Лестером" не очень хорошая атмосфера. "Момент с психологической атмосферой в команде не очень хороший, мы пытались выиграть у "Ростова" в последнем матче, но не получилось удержать счет (встреча завершилась со счетом 1:1 - прим. ТАСС), - сказал Витория. - Но мы профессионалы, должны пройти этот момент и сосредоточиться на следующем матче. Несмотря на нехорошую атмосферу в команде, игра с "Лестером" будет другой. Нам предстоит важный матч, мы постараемся показать свою игру".
"Не могу сказать, что встреча [с болельщиками] была негативной. Болельщики высказали свои пожелания. Могли быть и более сложные вопросы. Мы высказали свою позицию. Я бы сказал, что в целом встреча прошла позитивно", - отметил главный тренер "Спартака".
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс не считает, что у его команды есть психологическое преимущество. "Единственное преимущество в том, что играем дома, - сказал Роджерс журналистам. - Матч будет сложным. Когда мы играли в Москве, сделали несколько ошибок, из-за чего нам пришлось отыгрываться. Мы ни в коем случае не недооцениваем "Спартак", что касается матча против "Зенита", то игра прошла после нашего матча со "Спартаком" в Лиге Европы".
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что команда сможет набрать очки в игре с "Лестером". "У "Спартака" есть шансы на очки, в Неаполе уже получилось их забрать (красно-белые на выезде обыграли "Наполи" со счетом 3:2 - прим. ТАСС). Спартаковцам нужно сохранять уверенность в себе и не поддаваться негативному давлению перед игрой в Лестере. В футболе достаточно одного эпизода, чтобы ситуация полностью перевернулась", - сказал Каррера, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".
Футболисты "Спартака" верят в Виторию
Полузащитник красно-белых Виктор Мозес заявил, что команда сделала выводы из глупых ошибок в прошлом матче с "Лестером". "Игра, конечно, будет нелегкой, мы знаем, чего ожидать, - сказал Мозес журналистам. - В прошлом матче мы вели в два мяча, но проиграли 3:4, в этот раз мы будем играть с другой стратегией - сообща, всей командой. Мы надеемся на лучший результат".
"Мы извлекли уроки из первого матча, ждем завтрашней встречи. Мы верим в свои силы, в своего тренера, понимаем, как играть, чтобы получить удовлетворительный результат. "Лестер" будет играть дома, для них это преимущество, но у нас в команде есть хорошие игроки. Мы извлекли уроки из глупых ошибок, которые допустили в прошлом матче", - подчеркнул футболист.
Нападающий "Лестера" Патсон Дака, который в прошлом матче забил "Спартаку" четыре гола, отметил, что игрокам красно-белых не стоит акцентировать внимание на нем. "Конечно, я нахожусь под прицелом, все комментаторы сосредоточивают на мне внимание, - сказал Дака журналистам. - Но это не значит, что другие игроки ничего не решают. Если футболисты "Спартака" сосредоточатся на мне, то позволят другим нашим игрокам проявить себя".
В матче против "Лестера" может сыграть полузащитник "Спартака" Наиль Умяров, который получил травму 12 октября. Футболисты красно-белых Павел Маслов, Георгий Мелкадзе и Эсекиэль Понсе продолжают восстанавливаться после повреждений. Во вторник "Спартак" сообщил, что полузащитник Йоррит Хендрикс из-за травмы пропустит около месяца и не сыграет с "Лестером". В английской команде под вопросом участие Харви Барнса и Джеймса Мэддисона, которые перенесли заражение вирусом, а также Рикарду Перейры.
После трех туров "Спартак" занимает четвертое место в группе С, набрав три очка. "Лестер" (4) на третьей позиции, польская "Легия" (6) и итальянский "Наполи" (4) занимают первое и второе места соответственно. По итогам группового этапа клубы, занявшие первое и второе места, выходят в плей-офф турнира. Команда, ставшая третьей, будет играть в плей-офф Лиги конференций.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Легия
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|2
|Лестер
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|3
|Спартак
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|4
|Наполи
|2
|0
|1
|1
|4-5
|1