"Ливерпуль" и "Аякс" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 4 ноября. Английский "Ливерпуль" на своем поле обыграл со счетом 2:0 испанский "Атлетико" в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Энфилд".

В составе победителей отличились Диогу Жота (13-я минута) и Садио Мане (21). На 36-й минуте защитник испанского клуба Фелипе получил красную карточку.

"Ливерпуль" с 12 очками занимает первое место в группе B, далее в таблице располагаются португальский "Порту" (5), "Атлетико" (4) и итальянский "Милан" (1). Английский клуб гарантировал себе место в плей-офф.

В группе С лиссабонский "Спортинг" разгромил стамбульский "Бешикташ" со счетом 4:0, встречу обслуживал российский арбитр Сергей Карасев. Германская "Боруссия" из Дортмунда проиграла амстердамскому "Аяксу" (1:3), "Боруссия" с 29-й минуты встречи играла в меньшинстве из-за удаления Матса Хуммельса. "Аякс" набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы, далее идут "Боруссия" (6), "Спортинг (6) и Бешикташ (0). Турецкая команда потеряла шансы на выход в плей-офф и на третье место, дающее право сыграть в плей-офф Лиги Европы. "Аякс" гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Во вторник место в плей-офф Лиги чемпионов себе обеспечили германская "Бавария" и итальянский "Ювентус".