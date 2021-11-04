Гимнастка Мельникова победила в многоборье на турнире в Швейцарии

ТАСС, 4 ноября. Россиянка Ангелина Мельникова одержала победу в личном многоборье на Мемориале Артура Гандера. Турнир по спортивной гимнастике проходил в швейцарском Моргесе.

Мельникова набрала 43,200 балла. Второй стала француженка Таис Бура (38,500), третьей - американка Сиена Алипио (38,450). В соревнованиях мужчин победил Юл Молдауэр из США (57,450), вторым стал россиянин Никита Нагорный (57,450), уступивший американцу по дополнительным показателям, третьим - украинец Илья Ковтун (57,400).

Мельниковой 21 год, на счету спортсменки серебряная медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, а также золотая медаль в командном многоборье, бронзовые награды в личном многоборье и вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. В конце октября она стала чемпионкой мира в личном многоборье, а также завоевала серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

Нагорному 24 года, на Играх в Токио он выиграл золото в командном первенстве и две бронзовые награды - в личном многоборье и упражнениях на перекладине. На ЧМ-2019 спортсмен завоевал три золотые медали (в командном и личном многоборье, а также в опорном прыжке).

Мемориал Артура Гандера проводится с 1984 года в память о бывшем президенте Международной федерации гимнастики (FIG), возглавлявшем организацию с 1966 по 1976 год. Турнир длится один день, женщины в многоборье выступают на трех снарядах вместо привычных четырех, мужчины - на четырех вместо шести.