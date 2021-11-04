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Фигурное катание

Проблема с багажом российских фигуристов - участников Гран-при в Канаде решена

Спортсмены вернулись на родину 2 ноября, однако багаж не был доставлен

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Багаж российских фигуристов, вернувшихся на родину после этапа Гран-при в канадском Ванкувере, доставлен в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в национальной команде.

Российские спортсмены вернулись в Москву 2 ноября, при этом багаж фигуристов не был доставлен. Этап проходил с 29 по 31 октября. Команда летела с двумя пересадками - Ванкувер-Торонто, Торонто-Париж, Париж-Москва.

"Ситуация разрешилась благополучно, - сообщил ТАСС источник в сборной. - Багаж вернулся, ночью началась его адресная доставка".

В женском одиночном катании Россию представляли Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, спортсменки заняли первые три места. В мужском одиночном катании в составе российской команды выступали Евгений Семененко, занявший третье место, а также Александр Самарин и Макар Игнатов. В соревнованиях спортивных пар Россию представляли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые заняли второе место. В соревнованиях танцоров выступали Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

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