Осинькин признан лучшим тренером октября в РПЛ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин признан лучшим тренером Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В четырех матчах октября самарцы одержали три победы, обыграв московское "Динамо" (1:0), "Нижний Новгород" (2:0) и "Краснодар" (1:0). Также подопечные Осинькина потерпели одно поражение от московского ЦСКА (1:3).

За Осинькина проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Лучшим тренером по версии представителей телеканала "Матч Премьер" был признан наставник санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак. В октябре петербуржцы потерпели два поражения от "Сочи" и тульского "Арсенала" (оба матча - 1:2), а также одержали две победы в матчах с московскими "Спартаком" (7:1) и "Динамо" (4:1). Другими номинантами были Маркус Гисдоль ("Локомотив"), Владимир Федотов ("Сочи") и Алексей Березуцкий (ЦСКА).

Лучшим голом октября болельщики и эксперты РПЛ признали мяч, забитый полузащитником "Арсенала" Кингсом Кангвой в ворота "Зенита". Эксперты телеканала "Матч Премьер" признали лучшим гол полузащитника "Зенита" Клаудиньо в ворота "Спартака".

"Крылья Советов" занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, после 13 туров в активе самарской команды 19 очков. "Зенит" лидирует в чемпионате России, подопечные Семака набрали 29 очков.

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