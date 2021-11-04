Хартли: проведение матча КХЛ в Дубае является хорошим шагом к популяризации хоккея

ТАСС, 4 ноября. Решение провести встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" в Дубае (ОАЭ) является хорошим шагом к популяризации хоккея. Такое мнение высказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Матч пройдет 3 декабря. Билеты на событие продаются пакетами на два места, минимальная цена такого пакета составляет 300 дирхамов (5,8 тыс. рублей), самый дорогой пакет стоит 810 дирхамов (15,7 тыс. рублей).

"Лично мне это очень интересно, - сказал Хартли. - Задача каждого из нас, будь то игрок, тренер или менеджер, - популяризировать нашу игру. У нашего руководителя, Александра Крылова, прогрессивный взгляд на вещи, у него всегда масштабные планы: новая арена, академия, матч в Дубае. Это новый рынок, мне никогда не доводилось оценить его, будучи в других лигах, это будет что-то особенное - необычная локация, отличный противник, будет очень интересно".

Наставник казанского клуба Дмитрий Квартальнов добавил, что данное событие пойдет на пользу и самой лиге. "Для КХЛ и ее популяризации такие матчи важны - здорово, что лига продвигается в южные страны и проводит там вынесенные игры. Это точно будет необычное место. Мы с радостью откликнулись на предложение сыграть в Дубае", - сказал тренер "Ак Барса".

Вынесенные матчи регулярного чемпионата в рамках KHL World Games проводятся с сезона-2018/19. В октябре и ноябре 2018 года игры с участием братиславского "Слована", рижского "Динамо", московского ЦСКА и петербургского СКА проходили в Вене и Цюрихе. В декабре 2019 года казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев" сыграли в Давосе. В прошлом сезоне планировалось проведение игры в Иерусалиме, но она не состоялась из-за пандемии коронавируса.