Парфенов: футболистам "Спартака" нужно верить в себя в матче с "Лестером"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Футболистам московского "Спартака" нужно не бояться и верить в себя, чтобы зацепиться за очки в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против английского "Лестера". Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Парфенов.

Встреча пройдет 4 ноября в Англии и начнется в 23:00 мск. 20 октября "Спартак" на своем поле проиграл "Лестеру" со счетом 3:4 в матче третьего тура.

"Это выездной матч, немного другая стратегия будет, - сказал Парфенов. - Важен результат, поэтому такой яркой игры, как в первом матче, может быть, не получится. "Лестер" будет играть дома, будет играть активно, у "Спартака" появится возможность контратаковать".

"Шансы в принципе перед любым матчем равные, все зависит от команды. Не думаю, что сейчас кто-то думает о матче с "Зенитом" ("Спартак" проиграл "Зениту" со счетом 1:7 в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги - прим. ТАСС), поэтому посмотрим, будем болеть. Нужно выходить, играть, не бояться и верить в себя. Матчей [в Лиге Европы] становится меньше, поэтому нужно цепляться за очки", - добавил Парфенов.

После трех туров "Спартак" занимает четвертое место в группе С, набрав 3 очка. "Лестер" с 4 очками располагается на третьей позиции. Польская "Легия" (6) и итальянский "Наполи" (4) занимают первое и второе места соответственно.