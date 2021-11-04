{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Уфы" Агаларов признан лучшим игроком октября в РПЛ

Нападающий забил три гола в четырех матчах и продолжает лидировать в списке бомбардиров турнира
Гамид Агаларов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Гамид Агаларов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Уфа" Гамид Агаларов стал лучшим игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

На эту тему
Гол Агаларова помог "Уфе" победить "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу
Гол Агаларова помог "Уфе" победить "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

В октябре Агаларов провел четыре матча, забив три гола. 21-летний нападающий "Уфы" является лучшим бомбардиром турнира, в его активе 11 голов в 13 матчах.

Агаларов был выбран лучшим игроком представителями РПЛ, за которыми остается решающий голос. Болельщики выбрали нигерийского полузащитника московского ЦСКА Чидеру Эджуке (два гола в четырех матчах), эксперты телеканала "Матч Премьер" проголосовали за бразильского полузащитника петербургского "Зенита" Клаудиньо (два гола в трех матчах).

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Осинькин признан лучшим тренером октября в РПЛ
Под его руководством "Крылья Советов" одержали три победы в четырех матчах прошедшего месяца
Осинькин признан лучшим тренером октября в РПЛ
Читать полностью