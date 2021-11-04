Футболист "Уфы" Агаларов признан лучшим игроком октября в РПЛ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Уфа" Гамид Агаларов стал лучшим игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Гол Агаларова помог "Уфе" победить "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

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В октябре Агаларов провел четыре матча, забив три гола. 21-летний нападающий "Уфы" является лучшим бомбардиром турнира, в его активе 11 голов в 13 матчах.

Агаларов был выбран лучшим игроком представителями РПЛ, за которыми остается решающий голос. Болельщики выбрали нигерийского полузащитника московского ЦСКА Чидеру Эджуке (два гола в четырех матчах), эксперты телеканала "Матч Премьер" проголосовали за бразильского полузащитника петербургского "Зенита" Клаудиньо (два гола в трех матчах).