Умер бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев

ТАСС, 4 ноября. Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Князев скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

"Центр спортивной подготовки сборных команд Югры выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам Николая Николаевича, - говорится в сообщении. - Он был настоящим профессионалом, замечательным человеком, посвятившим свою жизнь спорту".

Князев - заслуженный тренер России, в 2020 году работал в резервной сборной России по биатлону, в разное время входил в штаб основной национальной команды. В 2011 году возглавлял юношескую сборную России, в составе которой были чемпионы мира Александр Логинов и Максим Цветков.