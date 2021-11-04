Нижегородские спортивные клубы представили форму в едином стиле к 800-летию города

ТАСС, 4 ноября. Ведущие спортивные клубы Нижнего Новгорода, выступающие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Единой лиге ВТБ и Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), совместно с "Центром 800" впервые в России создали игровую форму в едином стиле к 800-летию города. Экипировка хоккейной команды "Торпедо", футбольного и баскетбольного клубов "Нижний Новгород" была представлена в День народного единства. "День народного единства - особый праздник для нашего региона, - сказал журналистам заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин. - Очень здорово, что в такой день спортивные клубы Нижнего Новгорода выступают с подобным проектом. Важно демонстрировать примеры того, как спорт всех объединяет".

Власти отмечают, что созданная айдентика также подчеркивает общие ценности и символы нижегородских спортивных клубов. "Очень символично, что в День народного единства мы презентуем проект, который объединил спортивные клубы с разной историей из разных районов города, но пользующиеся огромной любовью нижегородцев. И созданная айдентика подчеркивает общие ценности и символы", - сказал заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович. В АНО "Центр 800" отметили, что на создание формы в едином стиле их вдохновил "мощный спортивный дух", который демонстрируют нижегородские спортивные клубы во время матчей. "Многие нижегородцы увлечены разными видами спорта, поддерживают сразу несколько команд. Когда видишь, с какой самоотдачей выкладываются игроки и что в этот момент происходит на трибунах, понимаешь, что каждый матч - больше, чем игра. Именно такой мощный спортивный дух и вдохновил нас объединить три команды Нижнего Новгорода воедино", - рассказала директор "Центра 800" Софья Юдина. Вдохновленные Нижним Новгородом В основу бренда было заложено несколько символов и смыслов, связанных с Нижним Новгородом и его юбилеем. В стилистике были использованы изображения главных достопримечательностей Нижнего Новгорода, с которыми ассоциируется город. Среди них - Нижегородский кремль, который стал символом несокрушимой крепости, Чкаловская лестница, символизирующая стремление и движение вперед, а также Стрелка, которая стала местом силы Нижнего Новгорода и в которой сливается энергия разных стихий. Номера игроков сделали более геометричными и легко читаемыми, в них также спрятана монограмма "НН".

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На цветах и стилистике паттерна отразились природные особенности города - в нем воплощены оттенки огненного заката, который отражается в Волге и Оке. Из-за этого в паттерне используются красные, желтые и синие оттенки. Основной цвет комплектов (синий) - это также отсылка к рекам. Помимо характерных для Нижнего Новгорода оттенков, при создании паттерна решили использовать эклектичность - сочетание современного искусства и художественных промыслов. В паттерне можно увидеть и современную интерпретацию узоров народных художественных промыслов, и стилистику современного искусства, с которыми ассоциируется город. Визуальным воплощением идеи предложила заняться студия спортивного дизайна Quberten ("Кубертен"), которая ранее создавала форму для нижегородского хоккейного клуба "Торпедо". Тогда студия также отразила в экипировке три главных символа города. Кроме того, команда создавала логотипы, айдентику и форму для хоккейных клубов "Спартак", "Авангард", "Динамо" (Москва), волейбольного клуба "Зенит-Казань", команд киберспорта, а также проводила ребрендинг североамериканской Национальной женской хоккейной лиги. "Объединить три разных спортивных клуба из одного города - свежая идея. Эта задумка выходит за рамки спорта, становится концептуальной историей. Нам предстояло разработать не просто красивую картинку. В каждый графический элемент нужно было вложить понятный и важный смысл", - отметил исполнительный директор студии Quberten Михаил Антипин. При этом он объяснил, что, когда спортсмены трех нижегородских клубов встанут плечом к плечу, фирменный паттерн по центру формы сложится в единое целое.

' ХК Торпедо/YouTube'