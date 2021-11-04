Кубок Михаила Воронина по спортивной гимнастике перенесен на 2022 год

ТАСС, 4 ноября. Международный турнир по спортивной гимнастике "Кубок Михаила Воронина" перенесен на 2022 год из-за ужесточений антикоронавирусных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба гимнастического клуба "Динамо-Москва" им. М. Воронина.

Первоначально турнир должен был пройти в Москве с 27 по 28 ноября на "ВТБ-Арене".

"Это решение далось нам с большим трудом и сожалением, - говорится в сообщении. - В этом году проведение турнира было запланировано с большим размахом, в новом формате. В нем должны были принять участие звезды мировой гимнастики: чемпионы и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира".

Турнир проводится ежегодно с 1993 года и является одним из этапов подготовки членов национальных команд как основного, так и юниорского состава к предстоящим мировым и континентальным первенствам, а также Олимпийским играм.