"Зенит" может допустить женщин и детей на закрытый сектор в игре с "Нижним Новгородом"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" имеет право допустить женщин и детей до 12 лет на закрытый сектор D102 "Газпром Арены" в домашнем матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода". Об этом ТАСС сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Сектор стадиона "Зенита" закрыли на один матч за нарушение регламента

КДК РФС запретил допуск зрителей на сектор D102 "Газпром Арены" на матч "Зенита" с "Нижним Новгородом" из-за нарушения болельщиками дисциплинарного регламента. Нарушения касались домашней игры "Зенита" с московским "Динамо" (4:1), прошедшей 29 октября в рамках 13-го тура РПЛ.

"Женщины и дети до 12 лет могут быть допущены "Зенитом" на закрытый сектор в матче с "Нижним Новгородом", - сказал Григорьянц.

После 13 туров "Зенит" с 29 очками в активе лидирует в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Сергея Семака на выезде сыграют с екатеринбургским "Уралом" 7 ноября. Домашний матч с "Нижним Новгородом" состоится 19 ноября.