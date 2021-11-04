"Зенит" может допустить женщин и детей на закрытый сектор в игре с "Нижним Новгородом"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" имеет право допустить женщин и детей до 12 лет на закрытый сектор D102 "Газпром Арены" в домашнем матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода". Об этом ТАСС сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
КДК РФС запретил допуск зрителей на сектор D102 "Газпром Арены" на матч "Зенита" с "Нижним Новгородом" из-за нарушения болельщиками дисциплинарного регламента. Нарушения касались домашней игры "Зенита" с московским "Динамо" (4:1), прошедшей 29 октября в рамках 13-го тура РПЛ.
"Женщины и дети до 12 лет могут быть допущены "Зенитом" на закрытый сектор в матче с "Нижним Новгородом", - сказал Григорьянц.
После 13 туров "Зенит" с 29 очками в активе лидирует в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Сергея Семака на выезде сыграют с екатеринбургским "Уралом" 7 ноября. Домашний матч с "Нижним Новгородом" состоится 19 ноября.