Клуб НХЛ "Баффало" обменял Айкела в "Вегас"

Взамен "Баффало" получил форвардов Алекса Така и Пейтона Кребса, а также выбор в первом раунде драфта 2022 года и в третьем раунде 2023-го. "Вегас" вместе с Айкелом получил право выбора в третьем раунде драфта 2023 года. Айкел не играет с марта из-за травмы. Его контракт с "Баффало" был рассчитан до конца сезона-2025/26, согласно ему он зарабатывает по $10 млн в год.

Айкелу 25 лет, он был выбран "Баффало" на драфте 2015 года в первом раунде под общим вторым номером. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 375 матчей, в которых набрал 355 очков (139 шайб + 216 передач).

Таку 25 лет, в НХЛ он выступает с 2016 года, кроме "Вегаса" играл за "Миннесоту". Всего на его счету 255 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 139 (61+78) очков, в плей-офф он провел 66 игр и набрал 33 (19+14) очка. Кребсу 20 лет, он был выбран "Вегасом" на драфте 2019 года в первом раунде под общим 17-м номером, форвард дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, всего на его счету 13 матчей в лиге, в которых он сделал одну результативную передачу.