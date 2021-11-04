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Футбол в России

"Нижний Новгород" проведет матч РПЛ в выпущенной к юбилею города форме 28 ноября

В 16-м туре чемпионата России нижегородцы примут самарские "Крылья Советов"

ТАСС, 4 ноября. Футбольный клуб "Нижний Новгород" выйдет на домашний матч с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в новой форме, разработанной к 800-летию города. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

"Нижний Новгород" планирует сыграть в этой форме дома с "Крыльями Советов". Матч состоится 28 ноября", - говорится в сообщении.

В официальной группе во "Вконтакте" баскетбольного клуба "Нижний Новгород" сообщается, что команда планирует выйти в новой айдентике 8 ноября на матч Единой лиги ВТБ с "Пармой". В нижегородском хоккейном клубе "Торпедо" сообщили, что позже определятся с матчем, на который выйдут в новой форме. Ранее сообщалось, что каждый из клубов самостоятельно определится, на какие матчи выйдет в новой форме.

В День народного единства ведущие спортивные клубы Нижнего Новгорода, выступающие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Единой лиге ВТБ и Тинькофф-РПЛ, совместно с "Центром 800" впервые в России создали игровую форму в едином стиле к 800-летию города. В основу бренда вошли несколько символов и смыслов, связанных с Нижним Новгородом и его юбилеем. В стилистике были использованы изображения главных достопримечательностей Нижнего Новгорода, с которыми ассоциируется город. Среди них - Нижегородский кремль, Чкаловская лестница и Стрелка. В паттерне используются красные, желтые и синие оттенки, символизирующие закат, который отражается в Волге и Оке.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий. В нее включили и события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.

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