Агент Головина заявил о полной готовности футболиста к ноябрьским матчам сборной России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин полностью восстановился от травмы и на 100% готов к участию в предстоящих матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Клюев.

Головин получил травму 3 октября в матче чемпионата Франции против "Бордо" (3:0), из-за чего не смог принять участие в октябрьских играх сборной России против команд Словакии (1:0) и Словении (2:1). Также он пропустил игру чемпионата Франции против "Лиона" (0:2) и встречу Лиги Европы против нидерландского ПСВ (2:1). В игре с "Монпелье" (3:1) 24 октября он находился в запасе, а в матче с "Брестом" (0:2), который состоялся 31 октября, провел на поле 32 минуты во втором тайме.

"Сашу уже ничего не беспокоит, он находится в отличных физических кондициях, - сказал Клюев. - Он готов провести за сборную два матча по 90 минут. Головин поедет в национальную команду с боевым настроем, с мыслями только о победе".

"Травма уже позади. Саша готов к матчам сборной на все 100 процентов", - подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что полузащитник прибудет в расположение сборной России 8 ноября - на следующий день после гостевого матча "Монако" с "Реймсом" в 13-м туре чемпионата Франции.

Головин в сезоне-2021/22 принял участие в 14 матчах в составе "Монако" в разных турнирах, забив три мяча, отдав три голевые передачи, получив одну желтую и одну красную карточки. Команда российского полузащитника после 12 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 17 очков. Отставание от идущего первым ПСЖ составляет 14 очков.

Россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительном матче отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите. После восьми матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах; команды, ставшие вторыми, сыграют в плей-офф за право участия в мировом первенстве.