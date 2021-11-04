Семин: тренерский штаб "Аталанты" не дает возможности Миранчуку полностью реализоваться

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в восьми из 15 матчей итальянской команды во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Российский полузащитник вошел в состав национальной сборной на решающие матчи отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

"Сейчас Миранчук вызван в национальную сборную, и для него это очень хороший шанс о себе заявить и переломить ситуацию в клубе, - сказал Семин. - Всем людям, которые в него не верят, в том числе в какой-то степени и главному тренеру "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, там будет возможность показать, что он - футболист высокого уровня".

Также специалист выразил уверенность в том, что россиянин сможет заиграть в клубе из Бергамо на регулярной основе, если тренерский штаб команды будет давать ему больше игрового времени. "Почему-то уверен, что Алексей все равно должен заиграть. Некоторые вещи мне не особенно понятны, то игровое время, которое ему дают, он использует неплохо, успевает принести пользу и за 15-20, и даже за 10 минут, но полный матч Алексею не давали почти ни разу! С другой стороны, внутри команды ситуация видится совсем по-другому, но это лично мое мнение со стороны", - добавил Семин.

Миранчуку 26 лет, он выступает за "Аталанту" с 2020 года, за это время он провел за команду 39 матчей в разных турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.