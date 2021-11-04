Конкур будет исключен из программы современного пятиборья до Олимпиады 2028 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Конкур будет исключен из программы современного пятиборья к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Сообщается, что это решение было принято из-за жестокого обращения с лошадью во время Олимпиады в Токио, когда тренер сборной Германии ударил лошадь из-за того, что она отказалась перепрыгнуть через препятствие.

"Прошло совсем немного времени с тех пор, как мы взяли на себя обязательство пересмотреть и защитить дисциплину верховой езды после перенесенных Олимпийских игр 2020 года в Токио. Но жизнь в олимпийском движении быстро меняется. Решение о замене конкура было принято после того, как наш исполнительный совет UIPM одобрил ряд рекомендаций, сделанных комиссией по инновациям UIPM после двухдневной встречи в Монако на прошлой неделе", - говорится в заявлении.

Сообщается, что замена конкура будет реализована к Олимпийским играм 2028 года. Новый формат будет представлен после Олимпиады в Париже. Решение о дисциплине, которая заменит конкур, будет принято позднее.

Соревнования по современному пятиборью проводятся на Олимпийских играх с 1912 года. В программу входят фехтование, плавание, конкур и лазер-ран.