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Летние олимпийские виды спорта

Россиянки выиграли эстафету на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде

Золотые медали завоевали Мария Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Клепикова
Ника Годун Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ника Годун
© Станислав Красильников/ТАСС

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Женская сборная России завоевала золотые медали в комбинированной эстафете 4х50 метров на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Казани.

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В составе российской команды выступали Мария Каменева (спина), Ника Годун (брасс), Арина Суркова (баттерфляй) и Дарья Клепикова (вольный стиль). Россиянки преодолели дистанцию за 1 минуту 44,19 секунды. Второе место заняла команда Швеции (отставание 0,13 секунды), третьими финишировали итальянки (+0,27).

Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата Европы, завоевав 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Второе место занимает команда Италии (3-9-3), на третьей строчке располагаются представители Нидерландов (3-1-2).

Чемпионат Европы в Казани завершится 7 ноября.

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Летние олимпийские виды спорта
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