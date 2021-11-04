Шкарин заявил, что хотел бы сыграть с сенегальцами в финале Межконтинентального кубка

В четверг россияне победили иранцев со счетом 4:3 в матче третьего тура группового этапа Межконтинентального кубка, Шкарин забил гол. Сборная России заняла первое место в группе.

"Готовился к игре как обычно, на разминке нога еще беспокоила, а когда игра началась, то адреналин и предматчевый настрой дали боли уйти, - сказал Шкарин. - При счете 4:1 не сказал бы, что у нас закончились силы, просто один гол изменил характер игры. Иранцы до этого столько раз били, особенно вратарь, но не попадали по воротам. А тут они забили гол и поверили в себя, побежали вперед на этих эмоциях, обычная футбольная история. Сил, конечно, не так много было, как в начале матча, но, наверное, неправильное перестроение, допустили сами ошибку".

"Мне кажется, что это был самый простой сценарий по игре, в конце чуть игра накалилась, но те же матчи против парагвайцев (8:7) или японцев (7:6 после дополнительного времени) сложнее были в плане смотрения для зрителей. Всем ребятам хочу сказать спасибо, молодцы, эти матчи мы умеем выигрывать, когда как бы все против нас, мы достаем силы из себя. В финале я бы хотел сыграть с сенегальцами, потому что практически со всеми играли, а с ними давно не было матчей. Команда находится в хорошей форме, хочется проверить свои силы на их фоне, просто очень интересно", - добавил Шкарин.

В полуфинале россияне сыграют с командой Португалии, встреча пройдет 5 ноября. "Неоднозначное впечатление оставили португальцы, я смотрел два их матча, такое впечатление, что играют вполноги, - отметил Шкарин. - Где-то экономят силы, где-то сдерживают себя. Мне кажется, что в полную силу они здесь еще не сыграли. А так сборная Португалии - грозная команда с хорошими футболистами".

Сборная России является трехкратным чемпионом мира, трехкратным победителем Межконтинентального кубка, пятикратным победителем Евролиги, двукратным обладателем Кубка Европы.