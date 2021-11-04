Норвежец Рууд отобрался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 4 ноября. Норвежский теннисист Каспер Рууд победил американца Маркоса Хирона на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже и отобрался на Итоговый турнир ATP.

Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже

Матч прошел в рамках третьего круга турнира серии "Мастерс". Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1. В четвертьфинале Рууд встретится с представителем Германии Александром Зверевым.

Помимо Рууда, на Итоговый турнир ATP отобрались серб Новак Джокович, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, грек Стефанос Циципас, Зверев и итальянец Маттео Берреттини. Еще одно место остается вакантным. В случае, если поляк Хуберт Хуркач выйдет в полуфинал на турнире в Париже, он станет последним участником соревнования лучших игроков года.

Рууду 22 года, он является восьмой ракеткой мира. На его счету шесть титулов под эгидой ATP. Высшим достижением норвежца на турнирах Большего шлема является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году.

Итоговый турнир ATP пройдет с 14 по 21 ноября в Турине. Соревнования в Париже завершатся 7 ноября.