Футболист "Локомотива" Рыбчинский назвал закономерной ничью в матче с "Галатасараем"

СТАМБУЛ /Турция/, 4 ноября. /ТАСС/. Ничья в матче между российским "Локомотив" и турецким "Галатасараем" в рамках группового этапа футбольной Лиги Европы является закономерным результатом. Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский.

"Локомотив" в четверг в Стамбуле сыграл вничью с "Галатасараем" со счетом 1:1. На гол Софьяна Фегули железнодорожники ответили точным ударом вышедшего на замену Франсуа Камано.

"Очень эмоциональная игра, - сказал Рыбчинский. - В первом тайме мы хорошо играли, контролировали игру, хорошо прессинговали, могли забивать, много создали моментов, но соперник поймал на контратаке и играть стало сложнее. Во втором тайме было тяжелее, соперник оборонялся, но мы нашли с в себе силы забить. В концовке пошли качели, в целом, ничья - результат закономерный".

В турнирной таблице группы E "Локомотив" занимает последнее место с двумя очками после четырех матчей, "Галатасарай" лидирует, набрав восемь очков, турецкая команда пропустила первый мяч в рамках текущего турнира. На втором месте идет итальянский "Лацио" (4), третью строчку занимает французский "Марсель" (3). Матч четвертого тура между этими командами проходит в эти минуты. В пятом и шестом турах группового этапа Лиги Европы "Локомотив" встретится с "Лацио" (25 ноября, дома) и "Марселем" (9 декабря, на выезде).