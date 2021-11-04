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Лига Европы

Футболист "Локомотива" Рыбчинский назвал закономерной ничью в матче с "Галатасараем"

Игра четвертого тура группового этапа Лиги Европы завершилась со счетом 1:1
Дмитрий Рыбчинский (справа) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Дмитрий Рыбчинский (справа)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 4 ноября. /ТАСС/. Ничья в матче между российским "Локомотив" и турецким "Галатасараем" в рамках группового этапа футбольной Лиги Европы является закономерным результатом. Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский.

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"Локомотив" в четверг в Стамбуле сыграл вничью с "Галатасараем" со счетом 1:1. На гол Софьяна Фегули железнодорожники ответили точным ударом вышедшего на замену Франсуа Камано.

"Очень эмоциональная игра, - сказал Рыбчинский. - В первом тайме мы хорошо играли, контролировали игру, хорошо прессинговали, могли забивать, много создали моментов, но соперник поймал на контратаке и играть стало сложнее. Во втором тайме было тяжелее, соперник оборонялся, но мы нашли с в себе силы забить. В концовке пошли качели, в целом, ничья - результат закономерный".

В турнирной таблице группы E "Локомотив" занимает последнее место с двумя очками после четырех матчей, "Галатасарай" лидирует, набрав восемь очков, турецкая команда пропустила первый мяч в рамках текущего турнира. На втором месте идет итальянский "Лацио" (4), третью строчку занимает французский "Марсель" (3). Матч четвертого тура между этими командами проходит в эти минуты. В пятом и шестом турах группового этапа Лиги Европы "Локомотив" встретится с "Лацио" (25 ноября, дома) и "Марселем" (9 декабря, на выезде).

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