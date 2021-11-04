Гисдоль: футболисты "Локомотива" и "Галатасарая" пожали руки после матча

СТАМБУЛ /Турция/, 4 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" и турецкого "Галатасарая" пожали друг другу руки после игры. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Маркус Гисдоль.

В четверг "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Галатасараем" со счетом 1:1 в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. В компенсированное ко второму тайму время между игроками команд возникла небольшая потасовка около трибуны с болельщиками "Галатасарая", которые стали бросать в сторону футболистов российской команды посторонние предметы. Также стычка произошла и перед уходом команд в подтрибунное помещение, в разборках участвовал и Гисдоль. После окончания встречи футболисты "Локомотива" пошли благодарить своих болельщиков за поддержку, фанаты "Галатасарая" в это время снова бросали посторонние предметы на поле.

"Сегодня было много эмоций, может, они захлестнули обе команды. Немного был потерян контроль над эмоциями, они захлестнули игроков. Самое важное - в конце игры ребята пожали друг другу руки", - сказал Гисдоль.

"Локомотив" потерял шансы на первое место в группе, которое позволяет напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Команда, занявшая второе место, сыграет в двухматчевом противостоянии с одной из команд, занявшей третье место в групповом этапе Лиги чемпионов, за право выступить в 1/8 финала Лиги Европы. Третьи команды групповой стадии Лиги Европы выступят в плей-офф Лиги конференций.

"Локомотив" с двумя очками в четырех матчах занимает четвертое место в группе Е. "Галатасарай" располагается на первой позиции, набрав восемь очков. Итальянский "Лацио" (4) и французский "Марсель" (3) занимают второе и третье места соответственно, команды провели по три матча.