Гисдоль заявил, что футболисты "Локомотива" не испугались атмосферы на арене "Галатасарая"

СТАМБУЛ /Турция/, 4 ноября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Локомотив" не испугались атмосферы на стадионе "Али Сами Ен" во время матча группового этапа Лиги Европы против турецкого "Галатасарая". Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Маркус Гисдоль.

"Локомотив" в четверг в Стамбуле сыграл вничью с "Галатасараем" со счетом 1:1. На стадионе по решению местных властей было разрешено присутствие не более 20 тыс. зрителей, но клуб принял решение продать большее число билетов, учитывая тот факт, что с 9 ноября в Турции будет разрешена 100-процентная заполняемость трибун.

"Сегодня я особенно счастлив - вернулась настоящая футбольная атмосфера, - сказал Гисдоль. - Два года мы были лишены возможности играть такие настоящие матчи с болельщиками. На стадионе была сумасшедшая атмосфера. Ни в коем случае не могу сказать, что моя молодая команда испугалась этой атмосферы, наоборот".

"Могу сказать, что моя команда показала мужскую, решительную игру. Второй тайм получился менее организованным, мы потеряли контроль над игрой, но это то, над чем мы будем работать в ближайшие недели и месяцы. Могу сказать, что у обеих команд были возможности победить, поэтому ничья - закономерный результат", - добавил главный тренер "Локомотива".

В турнирной таблице группы E "Локомотив" занимает последнее место с 2 очками после четырех матчей, "Галатасарай" лидирует с 8 очками. Второе место занимает итальянский "Лацио" (4 очка), третье - французский "Марсель" (3), эти команды провели по три встречи. В пятом и шестом турах группового турнира Лиги Европы "Локомотив" встретится с "Лацио" (25 ноября, дома) и "Марселем" (9 декабря, на выезде).