На конгрессе Международной федерации гимнастики выберут нового президента организации

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) пройдет 5 ноября в турецкой Анталье, на нем выберут нового главу организации, одним из кандидатов на пост вице-президента является руководитель Всероссийской федерации спортивной гимнастики Василий Титов. На конгрессе также будет рассмотрена ситуация по выборам на пост главы технического комитета по художественной гимнастике - одним из кандидатов является нынешний председатель техкома Наталья Кузьмина, против выдвижения которой выступила Россия.

Конгресс завершится 7 ноября, выборы главы FIG состоятся 6 ноября. На этот пост претендуют действующий руководитель организации японец Моринари Ватанабэ, о поддержке которого говорила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, и президент Европейской федерации гимнастики азербайджанец Фарид Гаибов.

Ватанабэ в первый раз был избран в октябре 2016 года, сменив на этом посту руководившего 20 лет итальянца Бруно Гранди. Действующий президент FIG в своей предвыборной программе объявил, что одной из главных его задач является повышение популярности всех видов гимнастики и вхождение ее в десятку самых популярных видов спорта по одному из рейтингов к 2024 году. Для этого, согласно предвыборной программе Ватанабэ, необходимо соблюдать гендерное равенство, а также достичь того, чтобы гимнастика во всех ее проявлениях была путем к здоровому образу жизни.

Гаибов же в своей программе подчеркнул, что необходимо сделать более прозрачными правила соревнований, увеличить количество олимпийских дисциплин и повысить эффективность руководства. Он отметил, что также намерен увеличить интерес к гимнастике за счет появления новых соревнований, которые стали бы привлекательными для спонсоров и телевидения.

Конгресс также изберет трех вице-президентов из семи кандидатов. Из ныне действующих вице-президентов на эту должность претендуют Титов и представляющая Белоруссию пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нелли Ким. Титов и Ким также являются кандидатами на вхождение в состав нового исполкома - на семь мест в него претендует 21 кандидат. При выборах вице-президентов должен быть соблюдет гендерный принцип - в их составе обязательно должна быть одна или две женщины.

Слушания по Кузьминой

Внимание на конгрессе будет приковано и к выборам главы технического комитета по художественной гимнастике. На пост руководителя претендуют Кузьмина и египтянка Абу Шабана Ноха. Первоначально Россия отозвала кандидатуру Кузьминой после того, как техком FIG, несмотря на обвинения в предвзятости, назвал справедливыми оценки, которые были вынесены на олимпийских соревнованиях в Токио. По их результатам чемпионкой в индивидуальном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, а в командном многоборье - сборная Болгарии. Россиянка Дина Аверина и сборная России стали только вторыми.

В заключительные дни чемпионата мира по художественной гимнастике стало известно, что фамилия Кузьминой появилась в списке. Оказалось, что ее кандидатура была восстановлена после обращения в FIG независимой организации Gymnastics Ethics Foundation. Российская сторона подала протест, ссылаясь на то, что это решение противоречит уставу федерации. Как сообщил ТАСС Титов, "в списке кандидатов оказывается человек, не номинированный никем". Слушания комиссии состоятся в первый день конгресса.

Согласно регламенту, победители на выборах президента, вице-президентов, членов исполкома, глав и членов технических комитетов определяются в первом раунде, если за кого-то из них проголосовало более 50%. Если кандидаты не набирают требуемое количество голосов, проводится второй тур.