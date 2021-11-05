Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА после матчей Лиги Европы

ТАСС, 5 ноября. Россия по итогам матчей Лиги Европы осталась на 10-м месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 4 ноября на евроарене страну представляли московские "Локомотив" и "Спартак".

Железнодорожники в четверг на выезде сыграли вничью с турецким "Галатасараем" (1:1), красно-белые также в гостях разошлись миром с английским "Лестером" (1:1). После этих встреч в активе России в таблице коэффициентов УЕФА осталось 32,082 балла. Отставание от занимающей девятую строчку Шотландии (32,700) составляет 0,618 балла. Отрыв от Украины (31,400), которая располагается на 11-й позиции, равен 0,682 балла.

Россия начинала нынешний еврокубковый сезон на восьмом месте, однако из-за плохих результатов команд в квалификационных раундах Лиги чемпионов ("Спартак" дважды уступил португальской "Бенфике" с одинаковым счетом 0:2) и Лиги конференций ("Рубин" и "Сочи" в третьем квалификационном этапе проиграли польскому "Ракуву" и сербскому "Партизану" соответственно) опустилась на 10-ю строчку. Единственным представителем России на групповом этапе Лиги чемпионов является петербургский "Зенит" - команда попала туда напрямую как победитель чемпионата России.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 2,900) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко.

За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.