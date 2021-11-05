Мостовой: "Спартак" спокойно оборонялся и не допустил грубых ошибок в матче с "Лестером"

В четверг "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Лестером" со счетом 1:1. На 75-й минуте вратарь "Спартака" Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял Джейми Варди.

"Выдержали, вытерпели, можно сказать, что процентов 80 думали об обороне, "Лестер" заставил так играть, - сказал Мостовой. - Когда "Лестер" не ожидал, "Спартак" открыл счет, и кто забил - [Виктор] Мозес, который чуть ли не весь матч играл правого защитника. [Николай] Рассказов не играл, спокойствие было в защите, спокойно отбивались, не допускали грубых ошибок, за исключением, может быть, одной передачи, и то потом догнали".

"Спасибо, конечно, Селихову, который отбил слабый удар Варди. Я думаю, что больше расстроились футболисты "Лестера", потому что владели таким преимуществом, не забили пенальти. Для "Спартака" - нормальный результат, очко забрали, молодцы", - добавил собеседник агентства.

Мостовой считает, что "Спартак" имеет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. "Шансы на второе место в группе, конечно, есть, тем более мы видим, что у "Спартака" в Лиге Европы лучше получается, чем в чемпионате, здесь где-то и везет, пенальти не забивают, попадают в штанги и перекладины, - отметил он. - "Легию" на выезде можно обыграть, но приедет злой "Наполи", который в любом состоянии попытается реабилитироваться ("Спартак" на выезде обыграл "Наполи" со счетом 3:2 - прим. ТАСС). В таблице, можно сказать, ничего не поменялось, плотность такая же сохранилась, просто "Наполи" вышел на первое место".

В другом матче группы С итальянский "Наполи" в гостях разгромил польскую "Легию" со счетом 4:1. "Спартак" набрал 4 очка и занимает последнее место в группе. Лидирует "Наполи" (7 очков), далее идут "Легия" (6) и "Лестер" (5). В следующем туре "Спартак" 24 ноября примет "Наполи", а "Лестер" днем позже дома сыграет с "Легией".