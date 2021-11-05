Жамнов: сочетания звеньев сборной России на Олимпиаде будут определены к Новому году

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определится с сочетаниями звеньев на Олимпийских играх ближе к Новому году. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Жамнов находится в Северной Америке, где встречается с кандидатами в команду, выступающими в Национальной хоккейной лиге. Пока известны только три игрока, которые будут выступать на Олимпиаде в Пекине, - вратарь Андрей Василевский, форварды Никита Кучеров (оба - "Тампа-Бэй") и Александр Овечкин ("Вашингтон").

"Нужен баланс. Понятно, что набрать только игроков, которые будут забивать, это неправильно, - сказал Жамнов. - Нужны люди, которые могут играть и в меньшинстве, и от них тоже очень многое будет зависеть. Поэтому мы анализируем, смотрим, кто как играет, и от этого будем отталкиваться. Думаю, ближе к Новому году мы уже будем понимать полностью картину, кто с кем будет играть, кто из игроков будет выходить в большинстве и меньшинстве".

"Плюс у нас есть еще Кубок Первого канала, и я уже раньше говорил и сейчас повторю, что кто-то попадет в состав из Континентальной хоккейной лиги. Все будет зависеть от ребят", - добавил он.

Жамнов отметил, что в разговорах с хоккеистами он пытался донести необходимость играть на команду.

"Ребята с пониманием отнеслись ко всему, что сказали им я, [Илья] Ковальчук (менеджер сборной России по работе с игроками НХЛ - прим. ТАСС), [Сергей] Гончар (тренер сборной России - прим. ТАСС). К нам попозже присоединится Володя Малахов (член селекционной службы Федерации хоккея России - прим. ТАСС). Как я уже сказал, настрой хороший, много позитива. У ребят есть понимание в плане игры - мы им показали, как хотим играть, и в дальнейшем будем постоянно присылать им информацию. У них будут все материалы, в том числе и по тактическим схемам", - подчеркнул Жамнов.