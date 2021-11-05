Жамнов: понимание по возможности снятия дисквалификации с Кузнецова будет к концу недели

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России по хоккею будет иметь понимание по ситуации с возможным снятием дисквалификации с нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова в конце нынешней недели. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Кузнецов имеет возможность выступать за "Вашингтон" в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства. Однако за сборную России спортсмен не может играть до 12 мая 2023 года.

"Мы на контакте с Федерацией хоккея России, - отметил Жамнов. - Думаю, к концу этой недели мы будем понимать, что необходимо сделать. Федерация задействована в этих вопросах. Все, что зависит от нас, пока мы находимся в Северной Америке, мы стараемся сделать. Когда уже будет конкретно ставиться вопрос о том, сыграет он на Олимпиаде или нет, этим займется федерация".

Ситуацией с возможным снятием с Кузнецова дисквалификации занимается менеджер сборной по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук, отметил главный тренер. "Ковальчук постоянно на телефоне, общается как с лигой и NHLPA [профсоюзом игроков НХЛ], так и с Международной федерацией хоккея. Тут работаем в трех разных направлениях. Ясно, что решение принимала IIHF, но мы хотим понять, какие правильные шаги надо сделать для того, чтобы Кузнецов был на Олимпиаде. Шанс есть - это правда, но на 100% гарантировать это никто не может", - подчеркнул Жамнов.

"Ковальчук полностью сконцентрирован на этом, занимается этим вопросом, и как только у нас будет полная информация, что нам нужно сделать, какие шаги принять, думаю, мы это все озвучим. Даже, наверное, будет правильно, если это сделает именно он", - отметил тренер.

Жамнов рассказал о своем общении с Кузнецовым. "Он готов, хочет играть, довольно-таки неплохо выглядит, проводит много времени на льду. Радует, что тренер ему очень доверяет: он играет в большинстве и в меньшинстве, и это то, что нужно для центрального нападающего. Если нам удастся сделать так, что он сыграет на Олимпиаде, это будет большим плюсом для сборной", - добавил он.