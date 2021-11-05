Жамнов: штаб сборной России постоянно на связи с Капризовым, учитывая его старт сезона

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Штаб сборной России находится на связи с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кириллом Капризовым с учетом его не совсем удачного старта в сезоне. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

В девяти матчах сезона Капризов набрал восемь очков, но забросил только одну шайбу. 24-летний Капризов в середине сентября подписал с "Миннесотой" пятилетний контракт на сумму $45 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым игроком команды. В прошлом сезоне Капризов в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 51 очко (27 голов + 24 результативные передачи), а в семи играх плей-офф забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу, став лучшим новичком сезона.

"Все проходят через такие этапы, когда, можно сказать, не идет шайба, - сказал Жамнов. - В этой ситуации надо просто его поддержать, и мы звоним ему постоянно. И я вчера говорил с ним, и Илья Ковальчук (менеджер сборной России по работе с игроками НХЛ - прим. ТАСС) постоянно с ним общается. По большому счету, думаю, все будет нормально. Самое главное, он все прекрасно понимает, нужно больше позитива, чуть абстрагироваться от этого".

"Ясно, что на парня, отыгравшего всего один сезон, свалилось такое давление. От него многого ждут, и мы это прекрасно понимаем. Все, что мы можем сделать, это позвонить и поддержать, чтобы он больше концентрировался на хоккее, а не читал прессу. Думаю, все будет нормально", - добавил тренер.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона Капризов забросил больше всех шайб среди новичков и стал первым среди дебютантов лиги по количеству очков. В Континентальной хоккейной лиге Капризов выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА. В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года. В 2015 году он был выбран на драфте НХЛ "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером. В составе сборной России Капризов стал чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.