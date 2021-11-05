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Допинг в спорте

В WADA отказались комментировать дело о положительной допинг-пробе хоккеиста Ничушкина

Ранее в СМИ появилась информация, что во взятой в 2013 году допинг-пробе нападающего был обнаружен тестостерон

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось комментировать дело о положительной допинг-пробе игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Валерия Ничушкина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

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Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что допинг-проба хоккеиста, взятая в 2013 году, дала положительный результат. В ней обнаружен тестостерон, из-за чего хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация. В четверг в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщили ТАСС, что Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает дело Ничушкина.

"Поскольку речь идет о незавершенном деле, мы не можем это комментировать", - сообщили в WADA.

Ничушкину 26 лет, он выступает за "Колорадо" с 2019 года. Ранее он выступал в НХЛ за "Даллас", также нападающий играл за клубы Континентальной хоккейной лиги челябинский "Трактор" и московский ЦСКА. В составе сборной России Ничушкин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2017 года, игрок также выступал на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

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