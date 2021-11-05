РУСАДА продлило прием заявок для кандидатов на включение в набсовет

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Учредители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняли решение продлить прием заявок для кандидатов, желающих войти в состав наблюдательного совета организации, до 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации юристов России.

Решение было принято по итогам общего собрания учредителей РУСАДА, которое состоялось в четверг. Во время мероприятия были рассмотрены заявки более 110 кандидатов, отправленных до 25 октября, ни одна из них не набрала необходимое количество голосов. Заявления новых кандидатов будут приниматься до 8 ноября 12:00 мск. Одним из требований к кандидату является отсутствие связи с профессиональным спортом и государственной властью во избежание конфликта интересов.

Выборы кандидатов в орган проводятся в связи с уходом из него профессора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталия Виноградова 16 октября. 9 октября наблюдательный совет РУСАДА по собственному желанию покинули директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, летчик-космонавт Герой РФ Сергей Рязанский и адвокат Анатолий Кучерена, их сменили двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов и адвокат Евгений Ращевский.