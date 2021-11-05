Ягудин: психологический аспект важен в борьбе Щербаковой и Хромых на Гран-при в Турине

ТУРИН, 5 ноября. /ТАСС/. Определяющую роль в соперничестве фигуристок Анны Щербаковой и Майи Хромых на этапе серии Гран-при в итальянском Турине будет играть психологический аспект, однако возможная осечка не повлияет на расклад на Играх в Пекине. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Щербакова и Хромых - единственные из участниц итальянского этапа, кто включил в свои произвольные программы четверные прыжки. Щербакова готовится исполнить в произвольной программе четверной флип, Хромых - четверной тулуп в каскаде с двойным, а также сольный четверной тулуп.

"Имея на бумаге несколько четверных, не факт, что ты их выполнишь. Все будет зависеть от того, насколько ты владеешь психикой, чтобы все это сделать. Все непредсказуемо, ты можешь быть сильнее на тренировках, а потом выйти и проиграть. Лед скользкий, и только итоговый результат расставит всех на свои места, но мы верим в то, что наши девочки обязательно со всем справятся", - сказал Ягудин.

"Сейчас мы говорим с вами об этапе чемпионской серии Гран-при, но в этот сезон все наши мысли только об Олимпиаде. И даже если сейчас у фаворитов случится осечка, она на данном этапе никак не повлияет на возможный расклад в Пекине", - добавил он.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Турине пройдет с 5 по 7 ноября.